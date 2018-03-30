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ELEKTİRİĞE ZAM GELDİ! 1 NİSAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK


Elektiriğe zam geldi! 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak
Tarih : 30 Mart 2018, 16:00
Puan Ver : Elektiriğe Zam Geldi! 1 Nisan'dan İtibaren Geçerli Olacak(7/10)3

Yılbaşında elektriğe yapılan yüzde 8.8 zam sonrası yüzde 2.7 oranında bir zam daha yapıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, elektriğe 1 Nisan tarihinden itibaren zam gelecek. İlk tespitlere göre konutlarda elektrik yüzde 2.7 oranında zamlanacak. Meskenler için uygulanan elektrik tarifesi yılın başında bir kilovatı 36.1371 kuruş olarak belirlenmişti. Bugün Resmi Gazete'de çıkan yeni kararla konut için kilovat 37.1251 kuruşa çıkarıldı. Sanayide kullanılan elektrik için ise farklı tarifeler devreye girdi. Zam oranlarına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun açıklama yapması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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