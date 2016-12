Electronic Arts; Amerika'nın tüketici nabzını en etkin tutan dijital medya organı tarafından Consumer Media LLC tarafından, bir kez daha “En Kötü Şirket” ünvanına layık görüldü. Şirket, kararı eleştirmek yerine öz eleştiri de bulundu.







Consumer Media LLC, Consumerist isimli siteyle, Amerikan vatandaşlarının beğenilerini güncel olarak yansıtan sitelerden biri; hatta en popüler internet sitesi olarak kabul ediliyor.



FIFA, Battlefield, Dragon Age, Mass Effect, The Sims, Dead Space, The Sims, Simcity, Medal of Honor ve Need of Speed gibi zirve oyunlarla tanıdığımız Electronic Arts, maalesef istenen tüketici memnuniyetini elde edemiyor. EA; online oylamada Bank of America ve BP'nin önünde “En Kötü Şirket” gibi karanlık bir sıfata layık görüldü.



EA üst düzey yöneticisi Peter Moore, “Evet, söz konusu oylamada birinci çıkmamızın tam bir saçmalık olduğunu düşünüyoruz. Garip kredi uygulamaları nedeniyle zor duruma düşen pek çok Amerikalının olduğu bir ortamda, bankalara ciddi tepkiler varken bu düşüncemiz karşılık da görebilir. Ancak biz, aynadan bir adım uzaklaşmanın ve kendimize bakmanın da faydalı olacağı görüşündeyiz.



Algı bir gerçekliktir. Bizim hakkımızdaki algı ise, müşterilerimize gereken desteği veremediğimiz. Peki, bu düşünceyi nasıl tersine çevirebiliriz? Bu günden sonra, tüm önemli toplantılarımızda, tüm etkinliklerimizde, çalışma arkadaşlarıma bu soruyu yönelteceğim:”Biz nerede yanlış yaptık ve hatamızı nasıl düzeltebiliriz?' Durmalı ve şunu düşünmeliyiz: Bu satışlar hakkında değil. Zira satışlarımız olağanüstü seviyede. Bu gelirler hakkında da değil. Çünkü karlarımız hiç olmadığı kadar tatmin edici… Peki biz, satış sonrası ne tip kusurlar işledik? Bunları tek tek değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.



Samsung Gear S3 akıllı saat duyuruldu!