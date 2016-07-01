Dünyanın en iyi oyunları arasında, pek çok kişinin kafadan ilk 10'da yer verdiği Elder Scrolls Skyrim, yakın zamanda bir devam oyunu ile taçlandırılmayacak.



Dünyanın en iyi oyunları arasında, pek çok kişinin kafadan ilk 10'da yer verdiği Elder Scrolls Skyrim, yakın zamanda bir devam oyunu ile taçlandırılmayacak.



Elder Scrolls serisinin her oyunu, Role Playing Game (RPG) tutkunlarının büyük beğenisiyle karşılaşmıştır. Lakin Elder Scrolls Skyrim; bunun birkaç adım ötesine geçti. Yapım sadece RPG sevenlere değil, tüm oyun severleri kendisine bağımlı hale getirdi. Zira yapım aksiyon, gerilim ve rol yapma ögelerinin her birini, hayal gücü canavarı bir senaryo ile pekiştirmişti.



Kısacası Bethesda Game Studios, öyle veya böyle, serinin altıncı halkasını piyasaya sürecek. Ancak, ayrılığımız maalesef çok daha uzun sürecek. Skyrim, 2011 yılında satışa sunulmuştu. Sızan dedikodulara göre, ES6 (Bazı kaynaklara göre ise Skyrim 2 olarak isimlendirilecek), 2018 yılından önce ortaya çıkmayacak. Bethesda Pazarlama Yöneticisi Pete Hines, sosyal medya servisi Twitter'damyaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Şu anda TES6; öncelikli projemiz değil. Elbette bazı ön hazırlıkları yaptık. Bunu, tam geliştirmeden ziyade bir ön geliştirme olarak nitelendirebiliriz. Yine de, size kesin bir piyasaya çıkış tarihi vermem imkansız. Size en iyisini sunmayı hedefliyoruz ama en iyisini geliştirmenin, biraz da sabır işi olduğunu vurgulamamız şart.”



2011 yılında satışa sunulan oyun; Sony PS3, Microsoft Xbox 360 ve PC platformlarında 20 milyondan fazla kopya satışı gerçekleştirmişti. Daha güncel bir grafik motoru, ve senaryoya ek bazı görevlerin de içinde yer alacağı Skyrim: Remastered sürümü yıl sonunda raflardaki yerini alacak.