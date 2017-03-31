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elçin sangu'ya şok! 10 tanık da suçladı

ELÇİN SANGU'YA ŞOK! 10 TANIK DA SUÇLADI

Oyuncu Elçin Sangu ve menajeri Başar Okay'ın davası görüldü. 10 tanığın da güzel oyuncuyu suçlaması dikkati çekti.

Tarih : 31 Mart 2017, 09:25
Puan Ver : Elçin Sangu'ya Şok! 10 Tanık Da Suçladı(10/10)10


Oyuncu-menajer Başay Okay'ın, "Ona bir abla şefkatiyle yaklaştım ve başrol oyuncusu yaptım. Ancak o vefasız davrandı. Haksız yere sözleşmeyi feshetti' diyerek açtığı 100 bin dolarlık tazminat davasında tanıklar dinlendi.



İddiaya göre; Okay ile Sangu arasında 2012'de sadakate dayalı bir sözleşme yapıldı. Okay, Sangu'nun tüm iş sözleşmelerine de kefil oldu. Okay'ın girişimleriyle Elçin Sangu, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki', 'Aşk Kaç Beden Giyer', 'Kiralık aşk', 'Karadayı', 'Kurt Seyit ve Şura' dizileri ile bir içecek reklamında oynadı. Ekranların aranan oyuncuları arasına giren Sangu, daha sonra Başay Okay'ın onayını almadan sözleşmeyi feshetti ve başka bir ajansla çalışmaya başladı. Okay da bunun üzerine 100 bin dolarlık (364 bin TL) cezai şart bedeli istemiyle dava açtı.



 



kaynak:milliyet








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