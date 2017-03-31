ELÇİN SANGU'YA ŞOK! 10 TANIK DA SUÇLADI
Oyuncu Elçin Sangu ve menajeri Başar Okay'ın davası görüldü. 10 tanığın da güzel oyuncuyu suçlaması dikkati çekti.
Oyuncu-menajer Başay Okay'ın, "Ona bir abla şefkatiyle yaklaştım ve başrol oyuncusu yaptım. Ancak o vefasız davrandı. Haksız yere sözleşmeyi feshetti' diyerek açtığı 100 bin dolarlık tazminat davasında tanıklar dinlendi.
İddiaya göre; Okay ile Sangu arasında 2012'de sadakate dayalı bir sözleşme yapıldı. Okay, Sangu'nun tüm iş sözleşmelerine de kefil oldu. Okay'ın girişimleriyle Elçin Sangu, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki', 'Aşk Kaç Beden Giyer', 'Kiralık aşk', 'Karadayı', 'Kurt Seyit ve Şura' dizileri ile bir içecek reklamında oynadı. Ekranların aranan oyuncuları arasına giren Sangu, daha sonra Başay Okay'ın onayını almadan sözleşmeyi feshetti ve başka bir ajansla çalışmaya başladı. Okay da bunun üzerine 100 bin dolarlık (364 bin TL) cezai şart bedeli istemiyle dava açtı.
kaynak:milliyet
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