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elçin sangu'ya 100 bin $'lık abla şefkati

ELÇİN SANGU'YA 100 BİN $'LIK ABLA ŞEFKATİ

Menajer Başay Okay, “Geçmişte bir abla şefkatiyle yaklaştım” dediği Elçin Sangu'ya, aralarındaki sözleşmeyi feshettiği gerekçesiyle 100 bin dolarlık tazminat davası açtı

Tarih : 27 Mayıs 2016, 10:29
Puan Ver : Elçin Sangu'ya 100 Bin $'lık Abla Şefkati(10/10)10


Oyuncu-menajer Başay Okay, oyuncu Elçin Sangu'ya haksız yere sözleşmeyi feshettiği gerekçesiyle 100 bin dolarlık tazminat davası açtı. Okay'ın İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesine göre süreç şöyle gelişti: Oyunculuğun yanı sıra menajerlikle de tanınan Okay, Elçin Sangu ile 2010'dan 2012'ye kadar sözleşme imzalamadan çalıştı. Aralarındaki güvene dayalı olarak bir abla şefkatiyle Sangu'ya yaklaştığını ifade eden Okay, 2012'de "sadakate dayalı" bir sanatçı sözleşmesi yaptı. "Öyle Bir Geçer Zaman Ki," "Aşk Kaç Beden Giyer," "Karadayı," "Kurt Seyit ve Şura" gibi yapımlar ile bir Reklam filminde rol alan Elçin Sangu son olarak "Kiralık aşk" dizisinde 20 bin lira karşılığında başrol oynamaya başladı. Sangu mevcut sözleşmesini feshetmeden Gaye Sökmen Ajansı ile görüştü. Ardından 31 Aralık 2015'te sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti. Başka ajansla çalışmaya başlayan Elçin Sangu'nun hem sözleşmeye hem de ahde vefa ilkesine aykırı davrandığını belirten Başay Okay, 100 bin dolarlık cezai şart parası istedi.



'REKLAMLARI DURDURUN'

Okay'ın avukatı, "Öncelikle reklam faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasını istiyoruz. Ardından dava değeri kadar mal varlığı üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz. 100 bin dolar karşılığı 285 bin 490 liranın davalıdan tahsilini talep ediyoruz" dedi. Davalı Elçin Sangu'nun eski menajerinin açtığı davaya cevap vermesi bekleniyor.








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