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elçin sangu'nun sevgilisi kim olduğu belli oldu

ELÇİN SANGU'NUN SEVGİLİSİ KİM OLDUĞU BELLİ OLDU

Star TV ekranlarını sevilen beğenilen dizisi Kiralık Aşk dizisinde Defne Rolünü canlandıran ve hayat veren Ünlü oyuncu Elçin Sangu başrollünü paylaştığı Ömer karekterini canlandıran Barış Arduç ile son zamanlarda aralarında aşk söylentisi çıkmıştı.

Tarih : 03 Aralık 2015, 14:21
Puan Ver : Elçin Sangu'nun Sevgilisi Kim Olduğu Belli Oldu(10/10)11


Star TV ekranlarını sevilen beğenilen dizisi Kiralık Aşk dizisinde Defne Rolünü canlandıran ve hayat veren Ünlü oyuncu Elçin Sangu başrollünü paylaştığı Ömer karekterini canlandıran Barış Arduç ile son zamanlarda aralarında aşk söylentisi çıkmıştı.



Elçin Sangu aralarında bir ilişki olmadığını göstermek için Altım Kelebekler Ödül törenini medyadan sır gibi sakladığı 4 senedir ilşkisi bulunduğu  Yunus Özdiken ile birlikte katıldı. Oldukça mutlu görünen ikili Barış Arduç'la ilişkisi olmadığını herkese bu şeklide göstermiş oldu.



Barış Arduç ile adını aşk dedikodularına karışmasından rahatsızlık duyan aynı dizide başrol paylaştığı Elçin Sangu aralarında herhagi bir ilişkinin olmadığını sevgilisini açıklayarak kurtuldu. Ayrıca sevgilisinin çok zeki olduğunu ve zeki erkeklerden hoşlandığını da özellikle belirtti.










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