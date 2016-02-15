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elçin sangu'nun menajerleri mahkemeye gidiyor

ELÇİN SANGU'NUN MENAJERLERİ MAHKEMEYE GİDİYOR

Oyuncu Elçin Sangu, 1 milyon liraya bir şampuan firmasıyla anlaştı. Komisyon isteyen Sangu'nun eski menajeri ile yeni menajeri mahkemeye gidiyor.

Tarih : 15 Şubat 2016, 13:04
Puan Ver : Elçin Sangu'nun Menajerleri Mahkemeye Gidiyor(10/10)12


'ONU BEN ŞÖHRET YAPTIM'



Elçin Sangu, daha önce Meryem Uzerli'yi reklamlarında oynatan şampuan markasıyla anlaştı. 1 milyon liraya imza atan yıldız, daha sözleşmenin mürekkebi kurumadan eski menajeri Başay Okay'la komisyon kavgasına tutuştu. Eski menajer, "Onu ben şöhret yaptım" diyerek pay istedi.



'ONU BEN ŞÖHRET YAPTIM'



Elçin Sangu, daha önce Meryem Uzerli'yi reklamlarında oynatan şampuan markasıyla anlaştı. 1 milyon liraya imza atan yıldız, daha sözleşmenin mürekkebi kurumadan eski menajeri Başay Okay'la komisyon kavgasına tutuştu. Eski menajer, "Onu ben şöhret yaptım" diyerek pay istedi.



ELÇİN MENAJERİNİN İŞİNE SON VERMİŞTİ

Elçin Sangu, hayranlarıyla sosyal medya üzerinde tartışan eski menajeriyle aralarında yaptıkları anlaşmayı fesh etmişti. Eski menajer ise duruma büyük tepki göstermişti.



500 BİN TL DAHA AZ

Daha önce reklamlarında oynattığı Meryem Uzerli'ye 1.5 milyon lira veren marka, Elçin Sangu'ya 1 milyon lira ödedi.








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