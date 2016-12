Kiralık Aşk dizisi gündeme damga vurmaya devam ediyor. Dizide Defne karakterini canlandıran Elçin Sangu ve Ömer karakterini canlandıran Barış Arduç, o kadar çok seviliyor ki, hayranlarından her gün yüzlerce güzel mesajlar alıyorlar. Kiralık Aşk dizisi, ekrana geldiği gün, sosyal medyada gündeme oturuyor.







İşte Hayranlarından Elçin Sangu ve Barış Arduç Yorumları:







Sizi çok seviyorum. Kiralık Aşk dizisinin bitmesini hiç istemiyorum.



Benim en favori televizyon programım Kiralık Aşk, Defne ve Ömer'de en sevdiğim dizi karakterleri. Birbirlerine de çok yakışıyorlar.



Keşke Cuma hemen gelse de Kiralık Aşk yeni bölüm izlesek. Diziyi izlerken bile bir hafta sonrasını düşünüyorum. Bu dizinin en büyük hayranı benim. Elçin'i çok seviyorum.



Her zaman her yerde tek birinci Kiralık Aşk.



Hayattaki en büyük hobim Kiralık Aşk. Hiç bitmesin hep bizimler kalsın Defne ile Ömer evlenip mutlu olsun...















kaynak:haberdobra