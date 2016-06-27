Kiralık Aşk dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Defne karakterine hayat veren Elçin Sangu'nun diziden ayrılan çalışma arkadaşı için veda mesajı paylaştı.



Kiralık Aşk dizisinde Defne karakterini canlandıran Elçin Sangu, diziden ayrılan makyöz arkadaşı Ayşegül Kartal'a Instagram hesabından teşekkür ederek, “Seninle veda diye bir şey yok. Adresin, telefonun elimde” notunu yazdı.







Dizinin cumartesi günü yayınlanan sezon finali öncesinde Elçin Sangu, rol arkadaşı Barış Arduç'la birlikte sosyal medyadan üst üste paylaşımlar yaparak yeni sezonda görüşmek üzere hayranlarına veda etmişti.