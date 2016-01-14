

'Kiralık Aşk' dizisiyle beğeni toplayan başarılı oyuncu Elçin Sangu tükenmişlik sendromuna yakalandı.







Elçin Sangu'nun Meryem Uzerli'nin yakalandığı tükenmişlik sendromuna yakalanması "Kiralık Aşk'tan ayrılıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi. Nefes alacak vakit bulamadığını söyleyen Elçin Sangu, yapımcısıyla da kavga etti.







Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinin başrol oyuncusu Elçin Sangu'nun tükenmişlik sendromuna yakalandığı ortaya çıktı. Elçin Sangu'nun yoğun set programı nedeniyle yorgun düştüğü ve psikolojisinin bozulduğu öğrenildi. Elçin Sangu'nun Kiralık Aşk dizisinin yapımcısı ve menajeri ile kavga ettiği ileri sürüldü.







Ortaks Yapım'dan yapılan açıklama şöyle;







"BAŞLANGIÇ SEVİYESİNDE ZATÜRRE TEŞHİSİ KONULMUŞTUR"







"Oyuncumuz Barış Arduç'a uzun süren gribal hastalığı sonrası maalesef başlangıç seviyesinde zatürre teşhisi konulmuştur. Doktoru tarafından tüm gerekli tedaviler eksiksiz şekilde uygulanmaktadır.







Kendisini merak edenlere selam söyleyen Barış Arduç'a, Ortaks Yapım ailesi olarak acil şifalar diliyor, bir an önce iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz.







Ayrıca Kiralık Aşk'ın yayını şu an için sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.







Oyuncumuz Barış Arduç hakkında konuyla ilgili çıkan veya çıkacak olan asılsız haberlere lütfen itibar etmeyiniz."







Saygılarımızla,