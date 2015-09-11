ELÇİN SANGU: BENİM KANLI BİR TERÖR ÖRGÜTÜNDEN...
Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, son yaşanan terör saldırılarının ardından attığı tweet'lerin yanlış anlaşıldığını söyledi.
İşte genç oyuncunun yaptığı açıklama:
Ülkemizde yaşanan siyasi çekişmeler yüzünden ne küçük kız çocukları , ne sevdiklerinin özlemindeki askerler,ne babalar ne de bebekler ölmesin yani' insanlar ölmesin' istedim. Silahı ve ölümü savunanların yanında asla olmadım, olmayacağım. Buna rağmen benim kanlı bir terör örgütünden yana olduğumu iddia edenleri kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve kamuoyuna havale ediyorum. Konuyla ilgili olarak bana destek olan her bir cana tek tek teşekkürler
İyi ki varsınız
Elçin
İşte Elçin Sangu'nun bazı takipçilerinin tepkisini çeken sözleri:
"Ben kimseye ölsün, gebersin diyemem böyle bir şey olamaz! Nefreti hobi olarak yine yazın da ben"ilgilenmiyorum"! İnsanı sev önce."
"Kahrolsun, lanet olsun demediğim için yaftalayanlara selam olsun, yolları açık olsun!"
"Ölümün rengi, ırkı, vay şöylesi ama böylesi olmaz fikirlerinizi savunurken bencilliğinizi, görüşlerinizi bir kenara bırakın da gelin!"
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