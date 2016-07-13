ELÇİN SANGU: ARKADAŞIMIZ KAYIP, YARDIM EDİN
Elçin Sangu, rol aldığı dizisinin set asistanlarından Emrah Çakır'dan bir haftadır haber alınamadığını belirtip yardım çağrısında bulundu.
"Bir haftadır arkadaşımıza ulaşılamıyormuş'
Rol aldığı dizinin başrol oyuncusu Elçin Sangu Emrah Çakır'ın fotoğrafını sosyal medya sayfasında paylaşıp altına "Ekip arkadaşımız Emrah Çakır'a bir haftadır ulaşılamıyormuş. Görenlerin, duyanların ailesine ulaşmaları rica olunur. Fotoğrafın altına yorum yapmak yerine lütfen olabildiğince paylaşıp yayalım..." notunu düştü.
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