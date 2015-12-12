

Bir garip ihbar ve bir garip takip







İşte her şeyi başlatan ihbar:



"Mahsum, Süleyman'ın taziyesinde"Takside silahlı saldırı faillerinin olduğu bilinmesine rağmen önlem alınmadı







Tahir Elçi'nin öldürülmesinden önce polislerin şehit olmasında büyük zafiyet, önemli soru işaretleri var



Dosyadaki yazışma ve ifadeler büyük ihmali gözler önüne seriyor.







Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi ile ilgili soruşturmada Elçi'nin basın açıklaması yaptığı sokağa giren 2 YDG-H'linin takibe alınması ve bindikleri taksinin durdurulması ile ilgili çarpıcı ayrıntılar çıktı.Soruşturma dosyasında 2 YDG-H'linin bir önceki gün polis ekiplerine yönelik saldırının faillerinden Mahsum Gürkan'ın, aynı saldırıda öldürülen Süleyman isimli kişi için kurulan taziye evinde olduğunu belirten bir ihbarla başladığı belirtilirken şüphelileri taşıyan taksinin nasıl tespit edildiğine ilişkin bilgi yer almadı. Polis ekiplerinin takip ettikleri taksiyi neden Elçi'nin basın açıklaması yaptığı ve birçok polis ekibinin bulunduğu Balıkçılarbaşı mevkiine gelmeden önce durdurmadıkları sorusuna Emniyet “trafik yoğunluğu" yanıtını verdi. Dosyadaki ifade, fezleke ve yazışmalarda taksinin Gazi Caddesi'nde Diyarbakır Barosu'nun düzenlediği basın açıklaması için önlem alan polis ekiplerine saldırı düzenleyebileceği düşüncesiyle durdurulmasının istendiği belirtildi ancak silahlı saldırı faillerini taşıdığı bilinen taksiye 3 polis tarafından önlem alınmadan kontrolsüz şekilde yaklaşılmasının yanıtı ise verilmedi.