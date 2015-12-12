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elçi ve 2 polisin öldürülmesine “büyük ihmaller” neden olmuş

ELÇİ VE 2 POLİSİN ÖLDÜRÜLMESİNE “BÜYÜK İHMALLER” NEDEN OLMUŞ

"Taksi neden daha önce durdurulamadı?" sorusuna Emniyet’ten traji-komik yanıt: “Trafik yoğundu. İki araç yan yana geçemiyordu”

Tarih : 12 Aralık 2015, 18:24
Puan Ver : Elçi Ve 2 Polisin Öldürülmesine “Büyük İhmaller” Neden Olmuş(10/10)12


Bir garip ihbar ve bir garip takip



İşte her şeyi başlatan ihbar:

"Mahsum, Süleyman'ın taziyesinde"Takside silahlı saldırı faillerinin olduğu bilinmesine rağmen önlem alınmadı



Tahir Elçi'nin öldürülmesinden önce polislerin şehit olmasında büyük zafiyet, önemli soru işaretleri var

Dosyadaki yazışma ve ifadeler büyük ihmali gözler önüne seriyor.



Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi ile ilgili soruşturmada Elçi'nin basın açıklaması yaptığı sokağa giren 2 YDG-H'linin takibe alınması ve bindikleri taksinin durdurulması ile ilgili çarpıcı ayrıntılar çıktı.Soruşturma dosyasında 2 YDG-H'linin bir önceki gün polis ekiplerine yönelik saldırının faillerinden Mahsum Gürkan'ın, aynı saldırıda öldürülen Süleyman isimli kişi için kurulan taziye evinde olduğunu belirten bir ihbarla başladığı belirtilirken şüphelileri taşıyan taksinin nasıl tespit edildiğine ilişkin bilgi yer almadı. Polis ekiplerinin takip ettikleri taksiyi neden Elçi'nin basın açıklaması yaptığı ve birçok polis ekibinin bulunduğu Balıkçılarbaşı mevkiine gelmeden önce durdurmadıkları sorusuna Emniyet “trafik yoğunluğu" yanıtını verdi. Dosyadaki ifade, fezleke ve yazışmalarda taksinin Gazi Caddesi'nde Diyarbakır Barosu'nun düzenlediği basın açıklaması için önlem alan polis ekiplerine saldırı düzenleyebileceği düşüncesiyle durdurulmasının istendiği belirtildi ancak silahlı saldırı faillerini taşıdığı bilinen taksiye 3 polis tarafından önlem alınmadan kontrolsüz şekilde yaklaşılmasının yanıtı ise verilmedi.










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