

Diyarbakır'da geçen 28 Kasım günü PKK'lıların polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur'un şehit etmesi ardından, Baro Başkanı Tahir Elçi'nin de yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında yapılan ve 2 kez saldırıya uğrayan olay yeri incelemesi sırasında toplanabilen kanıtların kriminal incelemesi tamamlandı. İncelemede 2 polisin şehit olduğu Balıkçılarbaşı Meydanı ve Elçi'nin vurulduğu Yenikapı Sokak'ta bulunan 108 boş kovanın 16'sı uzun namlulu olmak üzere 28 ayrı silahtan sıkıldığı tespit edildi.







Raporda olay yerinde elde edilen 7.62 milimetre çapındaki 31 boş kovanın 12, 5.56 milimetre çapındaki 36 boş kovanın ise 4 ayrı uzun namlulu silahtan atıldığı tespit edildi. Kriminal incelemede Yenikapı Sokak'ta bulunan 9 milimetre çapındaki 28 boş kovanın 8 tabancadan, polislerin şehit edildiği bölgede bulunan 9 milimetre çapındaki 12 boş kovanın ise, 4 ayrı tabancadan sıkıldığı belirlendi. İncelemede olay yerinde bulunan boş kovanlardan 6'sının Yenikapı Sokak'ta yaralanan polis memuru S.T.'ye ait 'Ceska' marka silahtan sıkıldığı belirlendi. Raporda Tahir Elçi'nin vurulduğu sokaktaki boş kovanlardan 4'ünün ise şüphelilerden PKK'lı Uğur Yakışır'ın kaçarken attığı Glock marka silahtan atıldığı tespit edildi. Kriminal raporda, Tahir Elçi'nin vurulduğu sokakta bulunan kovanlardan 2'sinin polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur'un şehit edildiği yerde ele geçirilen 3 boş kovanla aynı silahtan atıldığının tespit edildiği kaydedildi. Raporda olay yerinde atıldığı silah tespit edilemeyen bir adet kuru sıkı tabancaya ait kovan bulunduğu da kaydedildi.