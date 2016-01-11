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elçi cinayeti soruşturmasında delil kayboldu

ELÇİ CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA DELİL KAYBOLDU

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir skandal yaşandı. Emniyet’in delillerle ilgili hazırladığı balistik incelemesinin ardından, olay yerinden toplanan iki delilin kaybolduğu ortaya çıktı.

Tarih : 11 Ocak 2016, 09:12
Puan Ver : Elçi Cinayeti Soruşturmasında Delil Kayboldu(7/10)12


Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamazken soruşturmaya ilişkin skandal bir detay ortaya çıktı. Zaman gazetesinden İsmail Avcı'nın haberine göre, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle olay yerinden güçlükle toplanan delillerden ikisinin kaybolduğu ortaya çıktı. Emniyet'in delillerle ilgili hazırladığı balistik incelemesinin ardından 42 ve 47 No'lu delillerin kaybolduğu anlaşılırken, Diyarbakır Barosu, soruşturmayı yürüten savcıya başvurarak delillerin akıbetinin araştırılmasını istedi.



Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 günü çatışmaların sürdüğü merkez Sur ilçesindeki tarihi Kurşunlu Minare'nin önünde açıklama yaparken katledilmişti. Elçi'nin vurulduğu sokakta, yaşanan çatışmalardan dolayı, olay yeri incelemesi tam yapılamadı. İlçede sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra 30 Kasım'da olay yerine giren savcı, avukat ve polislerden oluşan heyet 83 delil belirledikten sonra, devam eden çatışmalar nedeniyle olay yeri incelemesi tamamlanamadı. Numaralandırılan delillerin yarısı da sokaktan alınamadı. Çatışmaya rağmen Elçi'nin öldürüldüğü Yenikapı Sokağı'ndan alınan deliller, incelenmek üzere Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Balistik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde incelenen deliller, 5 ayrı rapor halinde soruşturma dosyasına gönderildi.










Etiketler: Elçi  Cinayeti  Soruşturmasında  Delil  Kayboldu    haber

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