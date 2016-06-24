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elbistan'da nehirde ölü büyükbaş hayvanlar bulundu

ELBİSTAN'DA NEHİRDE ÖLÜ BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR BULUNDU

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye ekiplerince nehirden 5 büyükbaş hayvan ölüsü çıkarıldı.

Tarih : 24 Haziran 2016, 16:09
Puan Ver : Elbistan'da Nehirde Ölü Büyükbaş Hayvanlar Bulundu(6/10)6


Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye ekiplerince nehirden 5 büyükbaş hayvan ölüsü çıkarıldı.



Ceyhan Nehri'nin Kalealtı Mahallesi girişindeki Kalealtı Sulama Birliğine ait regülatör suyunun içinde 5 büyükbaş hayvan ölüsü gören vatandaşlar, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, ölü hayvanları nehirden çıkardı.



Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binası Sorumlu Müdürü Ali Mazhar Türk, hayvanların sahiplerinin yapılacak kulak küpesi incelemesinin ardından belirleneceğini belirterek, bu işlemin ardından su içerisindeki ölü hayvanların buraya nasıl geldiğinin ortaya çıkarılacağını kaydetti.



Kalealtı Mahalle Muhtarı Ahmet Türkan da hayvanların neden öldüğünü bilmediklerini dile getirerek, "Sahiplerini bulunca bu duruma açıklık getirilecektir." dedi.








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