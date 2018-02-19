ELBİSEDE BULUNAN LEKE KATİLİ ORTAYA ÇIKARDI
Antalya'da iple boğularak öldürülen kadının üzerindeki kurumuş kan lekesinden tespit edilen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde iple boğularak öldürülen kadının üzerindeki kan lekesinden tespit edilen katil zanlısı, ikinci kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KAN LEKESİ KATİLİ ELE VERDİ
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl 7 Nisan'da, Gündoğdu Mahallesi'ndeki evinde iple boğularak öldürülen G.Ş'nin üzerindeki kurumuş kan lekesinin bir erkeğe ait olduğunun tespit edildiği hatırlatıldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Derinleştirilen soruşturmada kimliği belirlenen katil zanlısı C.O'nun, Altınova Menderes Mahallesi'ndeki evinde yakalandığı ifade edilen açıklamada, zanlının 9 Şubat'ta sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı anımsatıldı.
Açıklamada, savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan zanlının, ikinci kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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