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Elbisede Bulunan Leke Katili Ortaya Çıkardı

Elbisede bulunan leke katili ortaya çıkardı

ELBİSEDE BULUNAN LEKE KATİLİ ORTAYA ÇIKARDI

Antalya'da iple boğularak öldürülen kadının üzerindeki kurumuş kan lekesinden tespit edilen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tarih : 19 Şubat 2018, 22:10
Puan Ver : Elbisede Bulunan Leke Katili Ortaya Çıkardı(6/10)2

Antalya'nın Kepez ilçesinde iple boğularak öldürülen kadının üzerindeki kan lekesinden tespit edilen katil zanlısı, ikinci kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAN LEKESİ KATİLİ ELE VERDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl 7 Nisan'da, Gündoğdu Mahallesi'ndeki evinde iple boğularak öldürülen G.Ş'nin üzerindeki kurumuş kan lekesinin bir erkeğe ait olduğunun tespit edildiği hatırlatıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Derinleştirilen soruşturmada kimliği belirlenen katil zanlısı C.O'nun, Altınova Menderes Mahallesi'ndeki evinde yakalandığı ifade edilen açıklamada, zanlının 9 Şubat'ta sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan zanlının, ikinci kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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