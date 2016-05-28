

Mermilerden ikisi boş araziye düşerken, bir eve isabet eden son roketatar mermisi 5 kişinin hafif yaralanmasına neden oldu. Yaşanan gelişmenin ardından sınırda konuşlu bulunan Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile IŞİD mevzileri ateş altına alındı.



Geçen 18 Ocak'tan itibaren Suriye'nin IŞİD denetimindeki Bab bölgesinden Kilis kent merkezine atılan katyuşa roketatar mermileri 8'i Suriyeli 21 kişinin yaşamını yitirmesine, 70'in üzerinde kişinin yaralanmasına neden oldu. 7 Mayıs gününden bu yana sessizliğin hakim olduğu kente 20 kilometre uzaklıktaki Elbeyli İlçesi'nin Hürriyet Mahallesi'ne, dün saat 18.00 sıralarında Suriye tarafından atılan 3 roketatar mermisi düştü.



Mermilerden ikisi sınıra yakın noktada boş arazilere düşerken, üçüncüsü ise ilçe merkezindeki bir evin çatısından düşerek kullanılmayan bir odada infilak etti.



Patlamada evde bulunan Murat Karaşahin, Meryem Karaşahin, Mehmet Ergül, Muhammet Emin Karaşahin ve Sabiha Tekyatan yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.



Patlamanın ardından güvenlik güçleri tedirgin olan vatandaşları sınıra yaklaşmamaları konusunda uyararak, roketlerin düştüğü bölgede inceleme yaptı.



Öte yandan yaşanan gelişme sonrası sınırda konuşlu birlikleri, katyuşa roketlerinin ateşlendiği Bab bölgesindeki IŞİD mevzilerini, Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına aldı.