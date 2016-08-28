ELAZIĞSPOR 0-2 BOLUSPOR
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Boluspor, deplasmanda Elazığspor'u 2-0 mağlup etti. Elazığsporlu futbolcular sahaya, "Terörü lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." yazılı pankartla çıktı.
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Boluspor, deplasmanda Elazığspor'u 2-0 mağlup etti. Elazığsporlu futbolcular sahaya, "Terörü lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." yazılı pankartla çıktı.
Elazığspor: 0 - Boluspor: 2
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