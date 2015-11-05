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elazığ'da sokağa çıkma yasağı

ELAZIĞ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı bazı bölgelerde sabaha karşı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tarih : 05 Kasım 2015, 08:48
Puan Ver : Elazığ'da Sokağa Çıkma Yasağı(5/10)2


Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Diyarbakır ili Dicle ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten BTÖ mensuplarına yönelik Diyarbakır ili Dicle Kuzeyi - Kurşunlu - Kırkpınar - Kayaş mahalleleri ile Görüsedağı Tepe arasında kalan bölgede operasyon düzenlenecektir.



Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde [Arıcak İlçesine bağlı olan; Bükardi ve Üçocak Beldeleri, Karakaş, Küplüce, Yoğunbilek, Ormanpınarı ve Çevrecik Köyleri ile bu Belde ve Köylere ait mahalle ve mezralarda] sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 05 Kasım 2015 Perşembe günü saat 05.45'ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır.



Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"








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