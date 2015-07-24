

ELAZIĞ kent merkezindeki bir otelin 6'ncı katındaki odada patlama meydana geldi. Önce "Yanıyorum kurtarın beni" diye bir kadın çığlığı duyuldu sonra bir erkek kendini dışarı attı. Olay yerine gelen ekipler 3 kişi hastaneye kaldırdı. Patlamanın olduğu odada çok sayıda çakmak ile çakmaklara gaz doldurmada kullanılan tüplerinin bulunması dikkat çekti.



Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan otelin 6'ncı katındaki odada bugün saat 11.00 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Patlamanın olduğu oda harabeye dönerken, odada bulunan 3 kişi yanarak yaralanmış bulundu. Yaralılar, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın olduğu odada onlarca çakmak ile çakmaklara gaz dolduran çakmak gazı tüplerinin bulunması dikkat çekti