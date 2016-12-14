O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ELAZIĞ'DA KORKUNÇ KAZA! 18 YARALI VAR


ELAZIĞ'DA KORKUNÇ KAZA! 18 YARALI VAR
Tarih : 14 Aralık 2016, 12:23
Puan Ver : Elazığ'da Korkunç Kaza! 18 Yaralı Var(9/10)11



Elazığ'da kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü şarampole devrildi.



Kazada minibüs altında sıkışan ağır yaralıyı yoldan geçen sivil araçtaki askeri personel kurtardı, ancak onların da aracına başka bir minibüs çarptı.



Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi.




Edinilen bilgiye göre, Tunceli'den Elazığ'a yolcu taşıyan Özcan Ağ idaresindeki 62 AC 889 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.



Kazada minibüste bulunan 15 kişi yaralandı.




Yaralılardan biri minibüs altında sıkıştı.




Kazayı gören sivil askeri araçtaki personel durarak yardıma koştu ve yaralıyı kurtardı.




Ancak sivil askeri araca da Bingöl'den Elazığ'da giden 12 AR 52 plakalı başka bir yolcu minibüsü çarptı.




Bu kazada da minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.



 



kaynak:habertürk














Etiketler: Elazığ  Da  Korkunç  Kaza  18  Yaralı  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER