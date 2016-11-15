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elazığ'da istismarcı öğretmene 4 yıl hapis cezası

ELAZIĞ'DA İSTİSMARCI ÖĞRETMENE 4 YIL HAPİS CEZASI

Elazığ'da, 4 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmene, 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Tarih : 15 Kasım 2016, 13:53
Puan Ver : Elazığ'da İstismarcı Öğretmene 4 Yıl Hapis Cezası(9/10)11


Elazığ'da, 4 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmene, 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.



Elazığ'da, 4 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan öğretmen İ.N.Ş.'nin yargılanmasına devam edildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, müşteki ve sanık avukatları katılırken, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan sanık öğretmen İ.N.Ş., katılmadı.



Mahkeme heyeti, 4 öğrencisini taciz ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan öğretmen İ.N.Ş. ile ilgili karar vereceğini belirterek, savcıdan esasa ilişkin mütalaasını istedi. Savcı mütalaasında, sanık öğretmenin üzerine atılı bulunan suçtan öğrenci Ş.U.'ye tacizde bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.



 



kaynak:sonhaber








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