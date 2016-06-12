

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde üzerine blok mermer düşen işçi hayatını kaybetti.







Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altıoluk köyünde bulunan özel bir firmaya ait mermer ocağında çalışan Ali Kaya'nın (31) üzerine blok mermer düştü. Kaya, iş arkadaşları tarafından mermerin altında çıkarıldı.