ELAZIĞ'DA FETÖ/PDY OPERASYONU: 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kamu çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Kent merkezi ve Karakoçan ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar