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elazığ'da fetö/pdy operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

ELAZIĞ'DA FETÖ/PDY OPERASYONU: 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tarih : 24 Nisan 2017, 16:49
Puan Ver : Elazığ'da Fetö/Pdy Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı(10/10)10


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kamu çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.



Kent merkezi ve Karakoçan ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.



Şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

 



 



kaynak:sabah








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