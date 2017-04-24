

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kamu çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.







Kent merkezi ve Karakoçan ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.







Şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.











kaynak:sabah