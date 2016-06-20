

ELAZIĞ'da trenin yolcu minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Tatvan-Ankara seferini yapan tren, Elazığ'ın merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan yolcu minibisüne çarptı. Bugün saat 09.15'te meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre minibüsteki 8 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.