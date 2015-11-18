ELAZIĞ'DA DHKP-C OPERASYONU
Elazığ'da DHKP-C örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün Sabah saatlerinde DHKP-C örgütüne yönelik bir operasyon başlatıldı. Elazığ'ın 2 mahallesinde 12 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyona 250 polisin katıldığı belirtildi. Operasyon sonucunda 12 adreste arama yapıldığı, 11 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü kaydedildi.
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