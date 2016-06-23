

Karakoçan İlçesi Çavuşlu Köyü kırsal kesiminde düzenlenen 'Şehit Jandarma Er Süleyman Akın-9' adı verilen operasyon kapsamında güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında dün akşam çatışma çıktı. Çatışmada, biri grup sorumlusu olmak üzere 2 PKK'lı öldürüldü. Elazığ Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu bilgiler verildi:







"Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 22 Haziran 2016 tarihinde Elazığ İli Karakoçan İlçesi Çavuşyolu Köyü kırsalında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Süleyman Akın-9 operasyonunda, PKK/KCK terör örgütü mensubu teröristler ile saat 23.00 sıralarında sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 1'i grup sorumlusu olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu terörist silahları ile birlikte ölü ele geçirilmiştir. Bölgede arama tarama faaliyetlerine devam edilmektedir."