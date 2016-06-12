

Elazığ'da 35 yaşındaki kadın, kapıyı kırıp kendisini darp eden ayrıldığı kocasını 12 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü.



Elazığ'da bir kadın, kapıyı kırıp kendisini darp eden eski eşini önce 12 yerinden bıçakladı ardından da boğazını keserek öldürdü. Olay, merkez Kültür Mahallesi Arka Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi.







Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Bircan B., 4 ay önce birlikte yaşamaya başladığı ve imam nikahıyla evlendiği kocası 39 yaşındaki Behram Alp'tan ayrıldı. 23.30 sıralarında kadının evine gelen Alp, kapıyı kırarak içeri girdi. Alkollü olduğu öne sürülen Alp, Bircan B.'yi mutfakta darp etti. Bu sırada eline bıçak alan Bircan B., adamı 12 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü.