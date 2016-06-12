O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

elazığ'da bir kadın eski kocasının boğazını kesti !

ELAZIĞ'DA BİR KADIN ESKİ KOCASININ BOĞAZINI KESTİ !

Elazığ'da 35 yaşındaki kadın, kapıyı kırıp kendisini darp eden ayrıldığı kocasını 12 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü.

Tarih : 12 Haziran 2016, 10:00
Puan Ver : Elazığ'da Bir Kadın Eski Kocasının Boğazını Kesti !(9/10)9


Elazığ'da 35 yaşındaki kadın, kapıyı kırıp kendisini darp eden ayrıldığı kocasını 12 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü.



Elazığ'da bir kadın, kapıyı kırıp kendisini darp eden eski eşini önce 12 yerinden bıçakladı ardından da boğazını keserek öldürdü. Olay, merkez Kültür Mahallesi Arka Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Bircan B., 4 ay önce birlikte yaşamaya başladığı ve imam nikahıyla evlendiği kocası 39 yaşındaki Behram Alp'tan ayrıldı. 23.30 sıralarında kadının evine gelen Alp, kapıyı kırarak içeri girdi. Alkollü olduğu öne sürülen Alp, Bircan B.'yi mutfakta darp etti. Bu sırada eline bıçak alan Bircan B., adamı 12 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü.








Etiketler: Elazığ  Da  Bir  Kadın  Eski  Kocasının  Boğazını  Kesti      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER