

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Nevruz Ormanları alanında, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ağaçlandırma çalışmaları sırasında, bir taş buldu.







İşçiler, taşın üzerindeki resimleri fark etmeleri üzerine, Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.







Jandarma tarafından çevre güvenliği alınmasının ardından Müze Müdürlüğü ekipleri ile Fırat Üniversitesi'nden öğretim görevlileri incelemelerde bulundu.







Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Arslantaş, bulunan tarihi eserin, yöre açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Çevremize baktığımız zaman tarihi eserlerin bolca olduğu bir alan olduğu için buranın korumaya alınması, çıkan eserlerin müze tarafından korumaya alınması amacıyla burada şu anda bir çalışma yapılıyor. Çıkan eser, müzeye götürüldükten sonra orada restoratörler çalışacak, ondan sonra üzerinde bilimsel çalışmalar yapılacak" dedi.