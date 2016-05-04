ELAZIĞ'DA 2 BİN 700 YILLIK TARİHİ ESER BULUNDU
Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde 2 bin 700 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi rölyef bulundu. Tarihi eserin bulunduğu yerden çıkarılması sırasında bir görevlinin eserin üzerine çıktığı görüldü.
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Nevruz Ormanları alanında, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ağaçlandırma çalışmaları sırasında, bir taş buldu.
İşçiler, taşın üzerindeki resimleri fark etmeleri üzerine, Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.
Jandarma tarafından çevre güvenliği alınmasının ardından Müze Müdürlüğü ekipleri ile Fırat Üniversitesi'nden öğretim görevlileri incelemelerde bulundu.
Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Arslantaş, bulunan tarihi eserin, yöre açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Çevremize baktığımız zaman tarihi eserlerin bolca olduğu bir alan olduğu için buranın korumaya alınması, çıkan eserlerin müze tarafından korumaya alınması amacıyla burada şu anda bir çalışma yapılıyor. Çıkan eser, müzeye götürüldükten sonra orada restoratörler çalışacak, ondan sonra üzerinde bilimsel çalışmalar yapılacak" dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar