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elazığ merkezli pkk/kck operasyonu: 20 gözaltı

ELAZIĞ MERKEZLİ PKK/KCK OPERASYONU: 20 GÖZALTI

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince 4 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik sürdürülen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 11:50
Puan Ver : Elazığ Merkezli Pkk/Kck Operasyonu: 20 Gözaltı(9/10)7


Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak Elazığ merkezli Bingöl, Hakkari ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Elazığ merkezli operasyon sonucunda terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yardım, yataklık ve malzeme temininde bulunan 21 şüpheli tespit edildi.



Yapılan operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, bir kişinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise bir tabanca, 22 tabanca fişeği, 2 el telsizi, örgütsel doküman ve dijital verilerin ele geçirildiği öğrenildi.

 



 



kaynak:sabah








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