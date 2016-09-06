

El Salvador Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde Kanada ile yapacakları maç öncesinde rüşvet teklifi aldıklarını açıkladı.







Karşılaşma öncesi Kanada'nın Vancouver kentinde basın toplantısı düzenleyen El Salvadorlu futbolcular, maçın sonucunu değiştirmek amacıyla kendilerine rüşvet teklif edildiğini iddia etti. El Salvador Futbol Federasyonu ise sosyal paylaşım sitesi Facebook hesaplarından yaptıkları açıklamada, futbolcuların iddialarını doğruladı.