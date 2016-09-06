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el salvador'dan şike iddiası

EL SALVADOR'DAN ŞİKE İDDİASI

El Salvadorlu futbolcular, 2018 FIFA Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri'nde Kanada ile oynayacakları maç öncesinde şike teklifi aldıklarını iddia etti.

Tarih : 06 Eylül 2016, 16:57
Puan Ver : El Salvador'dan Şike İddiası(7/10)5


El Salvador Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde Kanada ile yapacakları maç öncesinde rüşvet teklifi aldıklarını açıkladı.



Karşılaşma öncesi Kanada'nın Vancouver kentinde basın toplantısı düzenleyen El Salvadorlu futbolcular, maçın sonucunu değiştirmek amacıyla kendilerine rüşvet teklif edildiğini iddia etti. El Salvador Futbol Federasyonu ise sosyal paylaşım sitesi Facebook hesaplarından yaptıkları açıklamada, futbolcuların iddialarını doğruladı.








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