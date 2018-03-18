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El ele göz göze paylaşımlar yapıyordu! 1 haftada yeni aşka yelken açtı

EL ELE GÖZ GÖZE PAYLAŞIMLAR YAPIYORDU! 1 HAFTADA YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Geçtiğimiz hafta Seren Serengil'le yollarını ayıran Yaşar İpek, yeni aşka yelken açtı. Yaşar'a Seren sorusu sorulunca "1 aydan aşk olmaz" diyerek konuyu kestirip attı.

Tarih : 18 Mart 2018, 09:30
Puan Ver : El Ele Göz Göze Paylaşımlar Yapıyordu! 1 Haftada Yeni Aşka Yelken Açtı(9/10)5

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, sevgilisi Seren Serengil ile ayrılmasından çok kısa bir süre sonra sevgili yaptı. Yeni sevgilisiyle el ele mekandan ayrılan Yaşar, Seren sorusuna "Eski çöplükleri karıştırmaya gerek yok." diyerek cevap verdi.

MEKANDAN EL ELE AYRILDILAR

Serengil'le ilgili soruları yanıtlayan şarkıcı, "Eski çöplükleri karıştırmaya gerek yok. Zaten bir aylık aşktan bir şey olmazdı" açıklamasını yaptı. İpek, mekandan el ele tutuştuğu yeni sevgilisiyle ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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