EL DEĞMEMİŞ ESKİ PARALARI 3 BİN LİRADAN SATIYOR
Amasya'da yaşayan Alican Erdem, elindeki 100 adet eski 100 bin TL'lik banknotları 3 bin liraya satışa çıkardı.
Uzun yıllar İngiltere'de çalıştıktan sonra memleketi Amasya'ya dönünce eski para merakını da beraberinde getiren 56 yaşındaki Erdem, "Bunlar eskinin 100 bin liraları. Toplamı o zamana göre 10 milyon Türk Lirası. Serisi bozulmamış olup üzerinde Merkez Bankası bandrolü olan deste paraları yıllardır elimde tuttum. Şimdiyse para koleksiyonu tutkunlarının ilgisine sunuyorum" dedi.
BANKNOTLARIN TANESİNİ 30 LİRADAN SATIYOR
Sosyal medyadan satışa çıkardığı paraların tedavülden kalkmasına rağmen ilk basıldığı kalitede olduğuna değinen Erdem, banknotlarına her biri 30 liradan olmak üzere 3 bin lira istediğini sözlerine ekledi.
Kaynak: haberinburada
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