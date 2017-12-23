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El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i Bozguna Uğrattı: 3-0
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El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i Bozguna Uğrattı: 3-0

EL CLASİCO'DA BARCELONA, REAL MADRİD'İ BOZGUNA UĞRATTI: 3-0

İspanya Liginde Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.

Tarih : 23 Aralık 2017, 19:40
Puan Ver : El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i Bozguna Uğrattı: 3-0(7/10)3

İspanya La Liga 17. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Real Madrid evinde Barcelona'yı konuk etti.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA BARCELONA FIRTINA GİBİ ESTİ

İkinci yarıda Barcelona golleri buldu. Real Madrid maçı 10 kişi tamamladı. 54'te Suarez Katalan ekibini öne geçirdi. 64'te penaltıya neden olan hareketi yapan Carvajal kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve topun başına geçen Messi farkı ikiye çıkardı. Son sözü 90+3'te Vidal söyledi: 0-3.

Bu sonuçla Barcelona 45 puana yükseldi ve 31 puanda kalan Real Madrid ile arasını iyiden iyiye açtı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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