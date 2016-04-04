EL CLASİCO'DA ARDA TURAN REKORU
Arda Turan'ın da forma giydiği Barcelona-Real Madrid maçında Türkiye açısından bir rekor kırıldı.
İspanya'daki El Clasico heyecanı Real Madrid'in ezeli Barcelona'yı deplasmanda 2-1 yenmesiyle sona erdi.
Pique'nin golüyle öne geçen Katalanlar, Benzema ve Ronaldo'nun gollerine engel olamayınca sahadan yenilgiyle ayrılmakla kalmadı, 39 maçlık seri de sona erdi.
Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren futbol efsanesi Johan Cruyff'a veda için 99 bin kişilik stadı dolduran sadece Katalan taraftarlar değildi. Arda Turan'ın da transferiyle birlikte Barcelona'ya olan hayranlığın artması Türk futbolseverlerin maçlara olan ilgisini rekor düzeyde artırdı.Camp Nou Stadı'nın tribünlerinde adım atacak yer bulunmazken, Türkiye'den de 2 binden fazla taraftar El Clasico'yu izlemek için Barcelona'nın yolunu tuttu. Bu rakamın bir rekor olduğu belirtildi.
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