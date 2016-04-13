

El Cezire Amerika Üst Yöneticisi (CEO) Al-Anstey ocak ayında çalışanlara gönderdiği elektronik postada, ABD medya pazarında karşılaşılan ekonomik güçlükleri gerekçe göstererek, yayın hayatına nisan ayında son vereceklerini duyurmuştu.







Kanal çalışanları, haber merkezinde çektirdikleri toplu fotoğrafı El Cezire Amerika'nın Twitter hesabından yayınlayarak, bu gece itibarıyla yayına son verdiklerini bildirdi.







Kanalın kapanmasıyla yaklaşık 700 medya çalışanının işsiz kaldığı öğrenildi.







El Cezire Amerika'nın özellikle kablo yayınlarda hedeflediği izlenme oranlarını yakalayamadığı belirtilmişti.







El Cezire'nin dünya genelindeki diğer yayınlarının dijital kapsamını ABD'de genişletmeyi ve çeşitli platformlarda dijital yayın takipçilerine ulaşmayı hedeflediği kaydedildi.