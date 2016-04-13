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el cezire o ülkede kapandı

EL CEZİRE O ÜLKEDE KAPANDI

Katar merkezli El Cezire grubu, ABD'de 3 yıla yakın süren yayın hayatının ardından El Cezire Amerika kanalını kapattı.

Tarih : 13 Nisan 2016, 10:40
Puan Ver : El Cezire O Ülkede Kapandı(10/10)11


El Cezire Amerika Üst Yöneticisi (CEO) Al-Anstey ocak ayında  çalışanlara gönderdiği elektronik postada, ABD medya pazarında karşılaşılan  ekonomik güçlükleri gerekçe göstererek, yayın hayatına nisan ayında son  vereceklerini duyurmuştu.



Kanal çalışanları, haber merkezinde çektirdikleri toplu fotoğrafı El  Cezire Amerika'nın Twitter hesabından yayınlayarak, bu gece itibarıyla yayına son  verdiklerini bildirdi.



Kanalın kapanmasıyla yaklaşık 700 medya çalışanının işsiz kaldığı  öğrenildi.



El Cezire Amerika'nın özellikle kablo yayınlarda hedeflediği izlenme  oranlarını yakalayamadığı belirtilmişti.



El Cezire'nin dünya genelindeki diğer yayınlarının dijital kapsamını  ABD'de genişletmeyi ve çeşitli platformlarda dijital yayın takipçilerine ulaşmayı  hedeflediği kaydedildi.








Etiketler: El  Cezire  O  Ülkede  Kapandı    haber

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