

Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumartesi günü Mısır'ın talebiyle önce gözaltına alınan ve ardından tutuklanan El Cezire Televizyonu sunucusu Ahmed Mansur, serbest bırakıldı.



Mansur, mısır'a iade edilmeyecek. Spiegel Online'ın bildirdiğine göre, uluslararası tutuklama emri bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Mansur'un durumunu görüşen Federal Savcılık, ünlü gazetecinin Mısır'a iade edilmesi durumunda idam edilme tehlikesi olduğu için iade edilmemesine karar vererek, serbest kalmasına hükmetti.