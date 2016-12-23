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el bab'ın anahtarı: akil tepesi

EL BAB'IN ANAHTARI: AKİL TEPESİ

Türkiye'nin 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı en kritik evresine girdi.

Tarih : 23 Aralık 2016, 17:19
Puan Ver : El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi(8/10)7


Türkiye'nin 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı en kritik evresine girdi. Cerablus-Azez-Dabık hattını terör unsurlarından temizleyen TSK ve ÖSO, operasyonun en kritik ayağı olan El Bab'ın merkezine dönük operasyon başlattı. El Bab'a hakim olan Akil tepenin örgüt mensupların temizlenmesi El Bab için en önemli adım oldu.



Fırat Kalkanı Harekatı'nın 120. gününde terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunan El Bab ilçesine yönelik operasyonun kapsamı genişletildi. Operasyon kapsamında El Bab-Halep bağlantı yolunda kontrol tamamen sağlanırken, kentin ele geçirilmesi için stratejik öneme sahip olan noktalar için harekete geçildi.



İki gün önce 14 şehidin verildiği El Bab'ta en önemli hedef kente girişlerin sağlanmasında stratejik öneme sahip olan Akil Tepesinde kontrolün sağlanmasıydı. El Bab'ı tepeden gören bu bölgenin kontrol altına alınması operasyonun geleceğini de yakından ilgilendiriyor. Terör örgütü DEAŞ'ta bu tepeyi savunma stratejisinin en önemli parçalarından biri olarak görüyor. Tepeyi kaybetmek isteyemeyen terör örgütü DEAŞ, bölgeye çok sayıda mayın yerleştirdiği belirtiliyor.



Askeri kaynaklar terör örgütünün bombalı araçlarla ve kazdıkları hendeklerle geçişleri önlemeye çalıştığını belirtiyor. Son üç gündür DEAŞ'a ait hedefler F-16 savaş uçakları ve top atışları ile imha ediliyor. Kente geçişi sağlayan önemli stratejik bölgelere girmeye başlayan Özel Kuvvetlerin de önemli başarılar sağladığı belirtiliyor. Terör örgütünün kazdığı hendeklerin varlığı ise operasyon sürecinin kısmen uzamasına neden oluyor.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: El  Bab  In  Anahtarı  Akil  Tepesi    haber

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