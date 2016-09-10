Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor

el bab'dan önceki son kale düşüyor

EL BAB'DAN ÖNCEKİ SON KALE DÜŞÜYOR

IŞİD'in ikinci başkenti sayılan El Bab'a 12 kilometre mesafedeki Havahöyük köyü ve çevresi, Türk savaş uçakları tarafından gün boyu bombalandı.El Bab'a Azez'den de yeni bir cephe açıldı

Tarih : 10 Eylül 2016, 09:44
Puan Ver : El Bab'dan Önceki Son Kale Düşüyor(8/10)8


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) desteğinde IŞİD'in, “İkinci başkenti” El Bab'a ilerleyen ÖSO kuvvetleri, El Bab'a açılan en kritik noktayı almak için saldırılarını üç koldan yoğunlaştırdı. Türk savaş uçakları El Bab'a 12 kilometre mesafedeki Havahöyük köyü ve çevresini gün boyu bombaladı. Cerablus ve Çobanbey'in yanı sıra El Bab'a yönelik Azez'den yeni bir cephe açıldı.   



IŞİD'in Suriye topraklarında Türkiye'ye en yakın üstlenme alanlarından olan 40 kilomtre mesafedeki El Bab'a yönelik çember daralıyor. Kent merkezindeki köyleri tank ve top desteği ile bir bir alan ÖSO güçleri, El Bab'a adım adım yaklaşıyor. Dün Sabah saatlerinde, El Bab'a ulaşan yollar üstünde bulunan IŞİD'in üstlenme alanları ve mevzileri, sınırda konuşlandırılan fırtına topları ile dövüldü. Tank desteğinde ilerleyen ÖSO güçlerine, savaş uçakları da destek verdi.  








Etiketler: El  Bab  Dan  Önceki  Son  Kale  Düşüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER