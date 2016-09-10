

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) desteğinde IŞİD'in, “İkinci başkenti” El Bab'a ilerleyen ÖSO kuvvetleri, El Bab'a açılan en kritik noktayı almak için saldırılarını üç koldan yoğunlaştırdı. Türk savaş uçakları El Bab'a 12 kilometre mesafedeki Havahöyük köyü ve çevresini gün boyu bombaladı. Cerablus ve Çobanbey'in yanı sıra El Bab'a yönelik Azez'den yeni bir cephe açıldı.







IŞİD'in Suriye topraklarında Türkiye'ye en yakın üstlenme alanlarından olan 40 kilomtre mesafedeki El Bab'a yönelik çember daralıyor. Kent merkezindeki köyleri tank ve top desteği ile bir bir alan ÖSO güçleri, El Bab'a adım adım yaklaşıyor. Dün Sabah saatlerinde, El Bab'a ulaşan yollar üstünde bulunan IŞİD'in üstlenme alanları ve mevzileri, sınırda konuşlandırılan fırtına topları ile dövüldü. Tank desteğinde ilerleyen ÖSO güçlerine, savaş uçakları da destek verdi.