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el bab'daki mücadelemiz sonuç alınıncaya kadar...

EL BAB'DAKİ MÜCADELEMİZ SONUÇ ALININCAYA KADAR...

MHP'li Celal Adan, "Türkmenler vatansız bırakılıyor, Ortadoğu coğrafyası yeniden ve vicdansızca kurgulanıyor, haritalar çiziliyor ve ne hikmetse bütün yollar Türkiye'ye tehdide, tacize çıkıyor. Bütün hesaplar Türkiyemizin geleceğini ateşlere atmak üzere yapılıyor" dedi

Tarih : 23 Aralık 2016, 16:32
Puan Ver : El Bab'daki Mücadelemiz Sonuç Alınıncaya Kadar...(6/10)7


MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "DEAŞ tehdidinden kurtulmamız için El Bab'daki mücadelemiz yerindedir, elzemdir ve kesin sonuç alınıncaya kadar devam etmesi zaruridir." ifadesini kullandı.



Adan, yaptığı yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin El Bab bölgesinde çetin bir mücadele verdiğini belirtti. Bu dönemde birlik ve bütünlük içinde, yekvücut olarak TSK'ya herkesin destek olması gerektiğini vurgulayan Adan, Türk askerinin bölgedeki durumunun her türlü siyasi mülahazanın üzerinde anlamlar içerdiğine dikkati çekti.



"BÜTÜN YOLLAR TÜRKİYE'YE TEHDİDE ÇIKIYOR"



Adan, "Türkmenler vatansız bırakılıyor, Ortadoğu coğrafyası yeniden ve vicdansızca kurgulanıyor, haritalar çiziliyor ve ne hikmetse bütün yollar Türkiye'ye tehdide, tacize çıkıyor. Bütün hesaplar Türkiyemizin geleceğini ateşlere atmak üzere yapılıyor. Bütün stratejiler, Türk milletini helal coğrafyasında huzursuz etmek için hayata geçirilmek isteniyor." ifadelerini kullandı.



Suriye'de uzun yıllardır devam eden savaşın ve istikrarsızlığın, bölgeyi bütün güçlerin arenasına çevirdiğini belirten Adan, milyonlarca insanın yurdundan edildiğini aktardı.



 



kaynak:habertürk








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