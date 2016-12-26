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el bab'da yaralanan 1 asker şehit oldu

EL BAB'DA YARALANAN 1 ASKER ŞEHİT OLDU

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan ve geçen hafta DEAŞ teröristlerinin El Bab'da düzenlediği saldırıda yaralanan bir asker, tedavi gördüğü Gaziantep'te kurtarılamayarak şehit oldu. TSK'ya ait savaş uçakları, 113 DEAŞ hedefini imha etti.

Tarih : 26 Aralık 2016, 10:54
Puan Ver : El Bab'da Yaralanan 1 Asker Şehit Oldu(6/10)8


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye sınırının terör örgütü ve terör unsurlarından temizlenmesi için 24 Ağustos günü başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan birliklerden Tatvan 10'uncu Komando Alayı'nda görevli bir sözleşmeli er, geçen hafta El Bab'da, DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda ağır yaralandı. Saldırının ardından önce sınır hattına, ardından ise helikopter ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan asker, sabaha karşı tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.



113 DEAŞ hedefi imha edildi



Fırat Kalkanı Harekatı'nın 38'inci şehidi olan askerin, otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



TSK'ya ait savaş uçakları, 113 DEAŞ hedefini imha etti.



 



kaynak:yenişafak








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