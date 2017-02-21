

TSK da operasyonu hava kuvvetleri ile yerden topçu atışları ve ateş destek vasıtalarıyla destekledi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 122 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı.







Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da 18 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 14 bina, karargah olarak kullanılan 2 bina, 1 cephanelik ve mühimmat yüklü 1 araç imha edildi. Topçu atışları ve hava harekatları sonucu toplam 27 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Koalisyon güçleri de operasyona hava harekatıyla sınırlı bir destek verirken, koalisyonun hava harekatlarında 1 DEAŞ'lı terörist etkisiz hâle getirildi, 1 araç imha edildi.











kaynak:gazetevatan