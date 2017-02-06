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EL BAB'DA SON DURUM: TAMAMEN KUŞATILDI


EL BAB'DA SON DURUM: TAMAMEN KUŞATILDI
Tarih : 06 Şubat 2017, 13:18
Puan Ver : El Bab'da Son Durum: Tamamen Kuşatıldı(8/10)5


Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.



TSK'nın IŞİD'e yönelik düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı'nda sözde El Bab Valisi öldürülmüştü. AFP ise bugün abonelerine geçtiği haberde terör örgütünün Halep'teki son kalesi El Bab'ın 'tamamen kuşatma altına alındığını' duyurdu.



 



kaynak:insanhaber








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