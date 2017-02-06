EL BAB'DA SON DURUM: TAMAMEN KUŞATILDI
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.
TSK'nın IŞİD'e yönelik düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı'nda sözde El Bab Valisi öldürülmüştü. AFP ise bugün abonelerine geçtiği haberde terör örgütünün Halep'teki son kalesi El Bab'ın 'tamamen kuşatma altına alındığını' duyurdu.
kaynak:insanhaber
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar