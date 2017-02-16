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El Bab'da Son Durum Ne? El Bab Operasyonu Bitti Mi?
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EL BAB'DA SON DURUM NE? EL BAB OPERASYONU BİTTİ Mİ?


EL BAB'DA SON DURUM NE? EL BAB OPERASYONU BİTTİ Mİ?
Tarih : 16 Şubat 2017, 10:51
Puan Ver : El Bab'da Son Durum Ne? El Bab Operasyonu Bitti Mi?(9/10)10


El Bab'da son durum ne merak ediliyor. El Bab operasyonu bitti mi? El Bab düştü mü? El Bab operasyonu ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. El Bab operasyonu ile ilgili Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar açıklama yaptı. İşte El Bab operasyonu ile ilgili bilmeniz gerekenler…



Peki El Bab operasyonu bitti mi? El Bab operasyonu ile ilgili gelişmeleri anlatan Genelkurmay Başkanı Akar, 'Gözümüz aydın, El-Bab operasyonu bitti' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'ı kapsayan Körfez ülkeleri ziyaretine katılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin olarak verdiği dikkat çekici bilgiyi paylaştı.



Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, dün Katar'ın başkenti Doha'da gazete temsilcileriyle kısa bir sohbet yaptığını ifade eden Okan Müderrisoğlu, haberinde şunları yazdı: "Sohbette Suriye'nin kuzeyinde devam eden TSK birlikleri ile ÖSO'nun birlikte yürüttüğü El Bab operasyonu ile ilgili gelişmeleri anlatan Genelkurmay Başkanı Akar, 'Gözümüz aydın, El-Bab operasyonu bitti' dedi. Akar, iki büyük bombalı tuzağın imha edildiğini, şu anda bölgede temizlik yapıldığını da sözlerine ekledi."



 



kaynak:türkiyegazetesi








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