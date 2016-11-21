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el bab'da pyd'li üç terörist esir alındı

EL BAB'DA PYD'Lİ ÜÇ TERÖRİST ESİR ALINDI

El Bab'a ilerleyişini sürdüren ÖSO birlikleri ile terör örgütü PKK/PYD arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Şeyh Nasır köyündeki çatışmalarda 7 PYD'li terörist öldürülürken, 3 terörist de rehin alındı.

Tarih : 21 Kasım 2016, 14:57
Puan Ver : El Bab'da Pyd'li Üç Terörist Esir Alındı(5/10)7


Türk savaş uçakları tarafından dün akşam saatlerinde havadan vurulan Şeyh Nasır köyünde ÖSO ve PYD arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.



ÖSO birlikleri öğle saatlerinde 3 PYD'li teröristi sağ ele geçirdiklerini açıklarken en az 7 PYD'linin de öldürüldüğünü duyurdu.



ABD destekli PYD terör örgütünün El Bab çevresinde bulunan ÖSO güçlerine yönelik saldırıları sürüyor. ÖSO ve DEAŞ arasında ise çatışmalar Kubbesiyn köyü ve çevresinde yoğun olarak devam ediyor.



 



kaynak:milliyet








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