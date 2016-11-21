

Türk savaş uçakları tarafından dün akşam saatlerinde havadan vurulan Şeyh Nasır köyünde ÖSO ve PYD arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.







ÖSO birlikleri öğle saatlerinde 3 PYD'li teröristi sağ ele geçirdiklerini açıklarken en az 7 PYD'linin de öldürüldüğünü duyurdu.







ABD destekli PYD terör örgütünün El Bab çevresinde bulunan ÖSO güçlerine yönelik saldırıları sürüyor. ÖSO ve DEAŞ arasında ise çatışmalar Kubbesiyn köyü ve çevresinde yoğun olarak devam ediyor.







kaynak:milliyet