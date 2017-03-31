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el bab'da patlama: 1 çocuk yaralandı

EL BAB'DA PATLAMA: 1 ÇOCUK YARALANDI

Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuğun yaralandığı bildirildi

Tarih : 31 Mart 2017, 16:43
Puan Ver : El Bab'da Patlama: 1 Çocuk Yaralandı(8/10)10


Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenerek TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolüne giren Suriye'nin El Bab kentinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuk yaralandı.



Halep'in El Bab kentinin doğusunda terör örgütü DEAŞ tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuk yaralandı. Yakınları tarafından sınır hattına taşınan yaralı çocuğun, ambulansla getirildiği Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlandı.



 



kaynak:habertürk








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