EL BAB'DA KRİTİK TEPELERE ELE GEÇİRİLDİ
Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Aralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan El Bab'da kritik bir eşik aşıldı. Bordo Berelilerin kritik tepeleri ele geçirdiği bildiriliyor.
Kuzey ve batı cephelerinden kuşatılan kentte batıdan ilerleyen Türk özel kuvvetleri, El Bab'ın merkezine kadar ilerledi. Gece saatlerinde kentin merkezinde sokak çatışmaları yaşandı.
Bölgeden gelen bilgiler, F-16'lar ve insansız hava araçlarının gece saatlerinde de bombardıman yaptığını gösteriyor.
kaynak:beyazgazete
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