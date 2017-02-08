Dünya'nın En Güçlü Orduları Hangileri?
İranlı Modelden İtiraf: 'burak'a Yazdım O Da...'
Piyasalarda Petrol Geriledi!
El Bab'da Kritik Tepelere Ele Geçirildi
Sony Ps4 Pro İnceleme Altında
Lg G6'nın Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Lg'nin Yeni Akıllı Saati Watch Sport Ortaya Çıktı!
Epson L605 : 3'ü 1 Arada Çift Taraflı Baskı
Sennheiser Hd 5: Mükemmel Sesi Arayanlar İçin
Lenovo K6 Note Türkiye'de Satışa Sunuldu
Apple, Hindistan İçinde İphone Üretimine Başlayacak
Flaş İddia: Caner Erkin Advocaat'a Küfür Etti
Bugün Hava Nasıl Olacak? İşte Tahminler...
Üzüm Alzheimer'a İyi Geliyor
Gelişmiş Ülkeler Varlık'lı Büyüdü Şimdi Sıra Türkiye'de
Ediz Hun: 80 Milyonluk Ülkede Jön Yok
Erdoğan İle Trump Telefonda Görüştü
Fetö'cülere Pembe Oda Yasağı Geldi
Konya'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Anne Adayları Çok Dikkatli Olun!

EL BAB'DA KRİTİK TEPELERE ELE GEÇİRİLDİ


EL BAB'DA KRİTİK TEPELERE ELE GEÇİRİLDİ
Tarih : 08 Şubat 2017, 10:16
Puan Ver : El Bab'da Kritik Tepelere Ele Geçirildi(6/10)3


Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Aralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan El Bab'da kritik bir eşik aşıldı. Bordo Berelilerin kritik tepeleri ele geçirdiği bildiriliyor.



Kuzey ve batı cephelerinden kuşatılan kentte batıdan ilerleyen Türk özel kuvvetleri, El Bab'ın merkezine kadar ilerledi. Gece saatlerinde kentin merkezinde sokak çatışmaları yaşandı.



Bölgeden gelen bilgiler, F-16'lar ve insansız hava araçlarının gece saatlerinde de bombardıman yaptığını gösteriyor.



 



kaynak:beyazgazete








Etiketler: El  Bab  Da  Kritik  Tepelere  Ele  Geçirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER