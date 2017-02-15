EL BAB ŞEHİDİ İÇİN SON GÖREV!
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi.
Şehit Tevlim'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Darıca Farabi Devlet Hastanesi morgundan askerlerce alındıktan sonra Kazım Karabekir Mahallesi'ne götürüldü.
Babaevinde helallik alındıktan sonra yapılan duanın ardından Tevlim'in naaşı, cenaze namazının kılınacağı Nene Hatun Camisi'ne getirildi. Burada, şehit babası Mustafa Tevlim taziyeleri kabul etti.
kaynak:habertürk
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