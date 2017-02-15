Bakanlıklar Art Arda Açıkladı! On Binlerce Personel Alınacak..
Erdoğan Meydanlara İniyor! 3 Günde 5 Ziyaret
Bombalı Saldırıda Kullanacaklardı!
El Bab Şehidi İçin Son Görev!
Dünya Bankası'ndan Flaş Türkiye Raporu!
Mustafa Denizli Eskişehirspor'la Anlaştı
15 Metreden Dereye Uçtular: 4 Yaralı
Telefon Dolandırıcısı 171 Bin Dolar İle Kaçarken Yakalandı
Murat Yıldırım Ve İmane Elbani Maldivler'de!
Cinayet Zanlısı Atalay Filiz'in Davası Anadolu Adliyesi'nde
Aym Kararımız Hayal Kırıklığı Yarattı
Dişlerinizde Leke Varsa Ve Bu Ürünü Kullanıyorsanız...
Kalp Nakli Bekleyen Tuğra'dan İyi Haber Var!
Devrimler Sona Ermedi, Yeni Başlıyor
Almanya'da Skandal Arama
110 Mağazası Olan Tekstil Devi Battı
Florya Da Sıcak Gelişme !
Reina Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi
Aile Boyu Terörizm!
Sivas'ta Av Tüfeklerinin Taşınması Ve Kullanımı Yasaklandı

EL BAB ŞEHİDİ İÇİN SON GÖREV!


EL BAB ŞEHİDİ İÇİN SON GÖREV!
Tarih : 15 Şubat 2017, 14:53
Puan Ver : El Bab Şehidi İçin Son Görev!(8/10)10


Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi.



Şehit Tevlim'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Darıca Farabi Devlet Hastanesi morgundan askerlerce alındıktan sonra Kazım Karabekir Mahallesi'ne götürüldü.



Babaevinde helallik alındıktan sonra yapılan duanın ardından Tevlim'in naaşı, cenaze namazının kılınacağı Nene Hatun Camisi'ne getirildi. Burada, şehit babası Mustafa Tevlim taziyeleri kabul etti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: El  Bab  Şehidi  İçin  Son  Görev    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER