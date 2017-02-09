

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, sabah saatlerinde El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında 1 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı.







Dün 5 askerin şehit olduğu ve 170'inci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında sabah saatlerinde DEAŞ'lı teröristler ile Mehmetçik arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda 1 asker şehit oldu, 10 asker ise yaralandı. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu alanlar, karadan ve havadan ateş altına alındı.











kaynak:haberler